Governador prestigia posse de desembargadores do TJMS e participa de eventos da Embrapa e da Famasul

Campo Grande (MS) – Cumprindo agenda de trabalho em Campo Grande nesta quarta-feira (8), o governador Reinaldo Azambuja prestigia a posse de três desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) e participa de eventos na Embrapa Gado de Corte e na Famasul.

O primeiro compromisso público de Reinaldo será às 8h no Auditório da Embrapa Gado de Corte, durante a abertura da 12ª Dinâmica Agropecuária – Dinapec 2017. A feira acontece até o dia 10 de março, período em que serão expostas as principais tecnologias geradas pela Embrapa.

Às 14h está prevista a participação de Reinaldo no lançamento do Programa Agrinho 2017, na sede da Famasul. Por meio da Secretaria de Estado de Educação (SED), o Governo do Estado é parceiro do programa, que debate nas salas de aulas informações sobre o meio rural.

No final da tarde, às 17h, o governador irá prestigiar a posse dos novos desembargadores do TJMS em cerimônia no Plenário do Tribunal Pleno. Os juízes José Ale Ahmad Netto, Jairo Roberto de Quadros e Geraldo de Almeida Santiago, aprovados em concurso de promoção na sessão do Tribunal Pleno do TJMS, foram anunciados como novos desembargadores.

Bruno Chaves, Subcom | Foto: Chico Ribeiro

