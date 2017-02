Governador participa hoje de formatura de 435 agentes penitenciários

O Governo do Estado realiza nesta quarta-feira (1º), a 36ª formatura de agentes penitenciários de Mato Grosso do Sul, a maior da história do Estado com 435 formandos. O governador Reinaldo Azambuja participará da solenidade, às 8h, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo. Esse será o primeiro compromisso público dele desde que retornou de férias, na terça-feira (31).

Antes de assumirem os cargos, os formandos passaram por curso de formação com carga horária total de 420 horas/aula, de 23 de novembro de 2016 a 31 de janeiro de 201. Foram 10 turmas de alunos que tiveram aulas em Campo Grande sobre os temas: direitos humanos, cidadania, legislação, gerenciamento de crise, defesa pessoal, normas, rotina prisional, primeiros socorros e outros.

Os novos profissionais da Segurança Pública irão trabalhar nas 18 cidades de Mato Grosso do Sul onde existem unidades da Agepen (presídios, patronatos, escolas e sedes administrativas). Do total de 435 agentes, 70% serão lotados na área de Segurança e Custódia, 20% na Administração e Finanças e 10% na Assistência e Perícia, conforme estabelecido em lei que rege a carreira do servidor penitenciário.

Com o ingresso dos 435 novos agentes no sistema penitenciário do Estado, o Governo aumenta o efetivo da Agepen em 31,5%. Atualmente, 1.379 servidores atuam nas 47 unidades penais de Mato Grosso do Sul, além das escolas penitenciárias, patronatos e sedes administrativa.



Maior formatura da história

O maior curso de formação da história da Agepen em Mato Grosso do Sul teve 447 alunos matriculados – classificados em todas as etapas do concurso lançado em 2016. Desses, 11 desistiram e um reprovou, resultando num total de 435 formandos. Todos têm ensino superior completo. No último concurso da Agepen (2013/2014) foram ofertadas 305 vagas, sendo que 260 ingressaram na carreira de agente penitenciário.

Veja Também

Comentários