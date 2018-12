Governador participa das discussões para recuperar navegação no rio Taquari

O governador Reinaldo Azambuja participou, na manhã desta sexta-feira, dia 07, na Assembléia Legislativa, da reunião que detalhou os estudos encomendados pelo Dnit para recuperar a navegação do rio Taquari, no Pantanal sul-mato-grossense.

A proposta, apresentado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, e convalidada pelo Ibama na portaria nº 3.447, prevê a transformação de multas aplicadas pelos órgãos ambientais federais na recuperação de áreas degradadas do País, como a Bacia do rio Taquari, em Mato Grosso do Sul. Para Reinaldo Azambuja a medida é um grande avanço.

O governador também enfatizou a necessidade de essas intervenções contemplarem toda a Bacia–Planalto.

O assoreamento do rio já inundou permanentemente cerca de 1,3 milhão de hectares da planície de Corumbá, impedindo a passagem de lanchas e isolando os pantaneiros.

O edital de chamamento público do Ibama, contemplando o rio pantaneiro, deve ser publicado até o final do ano, e já despertou o interesse de 800 empresas multadas pelo governo, dispostas a um acordo para se beneficiarem do desconto de até 60% do valor devido. Nessa etapa do programa de conversão de multas, estima-se a captação de R$ 2,6 bilhões.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)