Governador participa da inauguração do novo Terminal Intermodal da Fibria, em Aparecida do Taboado

Líder mundial na produção de celulose de eucalipto, a Fibria inaugura nesta sexta-feira, dia 1º, seu terminal intermodal em Aparecida do Taboado, uma importante solução logística que visa atender o escoamento da produção de celulose da segunda unidade da empresa em Três Lagoas (MS) para cliente na Ásia, Europa e Estados Unidos.

Localizado na BR 158, o terminal – que integra principalmente os modais rodoviário e ferroviário – terá capacidade para escoar 1,95 milhão de toneladas de celulose por ano.

O investimento no novo Terminal está dentro do volume global de investimentos do Projeto Horizonte 2, que soma R$ 7,5 bilhões, e segue o padrão estrutural de terminais integradores de outras regiões do Brasil, que funcionam como polos concentradores de carga, aumentando a agilidade com a utilização de ferrovias do tipo bitola larga.

O pátio do terminal de Aparecida do Taboado irá operar no sistema contínuo de carregamento em pêra, ou seja, as composições entrarão no terminal e executarão todas as operações sem ser necessário o desmembramento do trem.

O novo terminal gerou 220 postos de trabalho, entre diretos e indiretos, durante o período de obras. Integrado ao projeto de expansão da unidade 2 em Três Lagoas, fora mais três mil entre diretos e indiretos, sendo que desse contingente 988 pessoas são colaboradores próprios, sendo que 144 na operação industrial e 844 no setor florestal.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)