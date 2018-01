O governador Reinaldo Azambuja participou no último dia 28 da abertura da Feira de Calçados, Couros e Acessórios, no Centro de Convenções Albano Franco, em Campo Grande - Foto: Álvaro Rezende / Correio do Estado

O governador Reinaldo Azambuja participou no último dia 28 da abertura da Feira de Calçados, Couros e Acessórios, no Centro de Convenções Albano Franco, em Campo Grande. Ao visitar os estandes, Reinaldo Azambuja recebeu manifestações de agradecimento pelos incentivos dados às indústrias do setor e a redução de ICMS para os varejisas.