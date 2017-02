Governador nomeia controlador geral do Estado nesta quarta-feira

Campo Grande (MS) – O novo chefe da Controladoria Geral do Estado (CGE-MS) será nomeado pelo governador Reinaldo Azambuja nesta quarta-feira (21). O ato de nomeação será realizado na governadoria, às 14h30.

Auditor federal de Finanças e Controle do Ministério da Transparência, Carlos Eduardo Girão de Arruda assumirá o comando da Controladoria Geral do Estado. Ele será responsável por conduzir os trabalhos dos auditores e técnicos em Auditoria do Estado.

Criada por meio da Lei Complementar nº 230, de 9 de dezembro de 2016, a CGE-MS tem como funções básicas as atividades de auditoria governamental, correição e ouvidoria; condução à transparência pública e ao controle social, além do apoio ao controle externo na sua missão institucional.

Texto: Bruno Chaves | Foto: Chico Ribeiro/Arquivo | Legenda: Reinaldo e Carlos Eduardo Girão em evento no início de fevereiro

