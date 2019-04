Recursos para retomar construção de 132 casas em Campo Grande são liberados

Em 2012 a obra foi contratada por R$ 6,8 milhões. Agora, a Prefeitura de Campo Grande vai repassar R$ 447 mil para a retomada do empreendimento - Foto: Divulgação

O governador Reinaldo Azambuja e o prefeito Marcos Trad autorizam nesta terça-feira (2) a liberação de recursos para a retomada das obras de construção do Residencial Rui Pimentel I e II, em Campo Grande. A solenidade de autorização será realizada às 14h30 na governadoria.

Contratadas em 2012, as obras tiveram que ser paralisadas em 2018 devido a problemas relacionados ao descumprimento de cláusulas contratuais por parte da construtora responsável.

No Residencial Rui Pimentel I estão em construção 120 casas com 38,36 metros quadrados e 4 casas com 40,12 metros quadrados. Todas com dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Em 2012 a obra foi contratada por R$ 6,8 milhões. Agora, a Prefeitura de Campo Grande vai repassar R$ 447 mil para a retomada do empreendimento.

No Residencial Rui Pimentel II estão em construção 132 casas com 38,36 metros quadrados e 4 casas com 40,12 metros quadrados. Todas com dois quartos, sala, cozinha e banheiro. A obra foi contratada por R$ 7,4 milhões em 2012. Hoje, o Governo do Estado vai repassar R$ 563 mil para retomar a construção das moradias.