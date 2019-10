Governador libera emenda para estruturar curso de Arquitetura e Urbanismo

Naviraí (MS) – O governador Reinaldo Azambuja autorizou nesta quinta-feira (24) a liberação de R$ 1 milhão de emenda parlamentar do deputado estadual Onevan de Matos para estruturar laboratórios do novo curso de Arquitetura e Urbanismo da UFMS em Naviraí. “Vai contribuir com o desenvolvimento da região. A abertura desse curso é um ganho de toda a sociedade”, afirmou o gestor.

Assinado entre o Governo do Estado e a Fundação de Apoio à Cultura e Ensino (FAPEC), o termo de fomento tem por objeto a adequação de espaços físicos, construção de passarela e aquisição de materiais e equipamentos para a implantação do curso.

Segundo Onevan, a ideia da abertura do novo curso em Naviraí existe há anos, assim como a “vontade de transformar a cidade em um polo universitário”. “O curso já está autorizado, com professores convocados, vestibular marcado e data para começar 2020. Agora, vamos trabalhar para implantar o curso de Engenharia Civil”, disse ele.

Conforme o reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Marcelo Turine, o curso terá oferta de 50 vagas, com cinco anos de duração. “Arquitetura e Urbanismo é inédito no Cone-Sul, só tem em Campo Grande em universidade pública”, explicou.

“Estamos dando posse para oito professores doutores e esperamos que com a infraestrutura e o apoio do Governo do Estado e do deputado Onevan de Matos a gente possa ter laboratórios de ensino e pesquisa para ajudar no desenvolvimento de políticas públicas dos municípios que formam essa região como um todo”, completou Turine.

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro