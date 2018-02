Programa vai oferecer incentivos fiscais a quem produzir carne orgânica e sustentável

Participarão produtores tradicionais que em seu processo produtivo priorizam a preservação do meio ambiente - Divulgação

Comprometido com a sustentabilidade e conservação do maior bioma brasileiro – o Pantanal, o Governo do Estado lançou nesta terça-feira, dia 27 o Programa Carne Sustentável e Orgânica do Pantanal.

Durante o lançamento, o governador Reinaldo Azambuja explicou que participarão produtores tradicionais, que em seu processo produtivo priorizam a preservação do meio ambiente, o bem-estar do animal e a entrega de uma carne bovina livre de resíduos químicos.

Reinaldo destacou que a iniciativa busca agregar valor à carne pantaneira, ampliar as oportunidades de negócios, mas acima de tudo manter o compromisso ambiental e respeito social.

Através do Programa serão oferecidos aos produtores incentivos fiscais. Também presente na solenidade o Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar Jaime Verruck detalhou os critérios para os incentivos.

O apoio à produção de Carne Sustentável no Pantanal será inserido no contexto do Programa de Avanços na Pecuária de Mato Grosso do Sul (Proape). Além da Semagro, integram a iniciativa a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz); a Famasul e Associação Brasileira de Pecuária Orgânica (ABPO).