Governador investe R$ 6,9 milhões em obras em Porto Murtinho

O governador Reinaldo Azambuja cumpre agenda de trabalho em Porto Murtinho nesta sexta-feira (25.8) para entregar e lançar obras. Os investimentos totais do Governo do Estado na cidade chegam a R$ 6,9 milhões e são muito aguardados pela população, explicou o prefeito Derley Delevatti. “Estamos muito ansiosos”, disse. Segundo Derley, as obras que contemplam as áreas urbana e rural são de fundamental importância para o desenvolvimento de Porto Murtinho: “são pontes, casas e recuperação de ruas que vão melhorar nossa cidade e movimentar a mão de obra local”.

Confira abaixo o cronograma da agenda:

8h – Entrega da ponte de concreto armado sobre o Rio Amonguijá, no trecho da rodovia vicinal entre Porto Murtinho e Morro São Pedro. (Investimento de R$ 1.595.274,57).

Local : Colônia Bocaiuval, Km 08.

Local : Bairro Salim Cafuri.

– Visita ao Bairro Salim Cafuri, que passa por obras da prefeitura. : Bairro Salim Cafuri. 9h – Visita a obra de construção de 40 unidades habitacionais no Loteamento Dom Pepe I (Investimento de R$ 597.233,56); visita a obra de pavimentação e drenagem no Loteamento Dom Pepe I – (Investimento de R$ 825.721,08); e visita ao local da obra de construção de 27 unidades habitacionais Residencial Dom Pepe, pelo programa Lote Urbanizado (Investimento R$ 277.368,00).

Local : Rua 15 de Novembro – Residencial Dom Pepe.

Local : Rua 13 de maio, 1010 – Centro.

Local : Quadra Poliesportiva da E.M. Thomaz Laranjeira, na Rua Coronel Alfredo Pinto.

Local : Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Thomaz Laranjeira, na Rua Coronel Alfredo Pinto.

– Entrevista coletiva com a Imprensa local. : Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Thomaz Laranjeira, na Rua Coronel Alfredo Pinto. 12h – Abertura da Expedição Bioceânica – almoço com participantes da expedição e autoridades locais.

– Abertura da Expedição Bioceânica – almoço com participantes da expedição e autoridades locais. Local: Praça de Eventos de Porto Murtinho – Avenida Rio Branco – Centro.

