Governador lança 3ª campanha do agasalho e pede engajamento da sociedade

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja lançou nesta quarta-feira (5) a 3ª Campanha do Agasalho dos Servidores Públicos , intitulada “Aqueça Uma Vida”. Reinaldo pediu o engajamento da sociedade como um todo para ajudar a aquecer as famílias mais carentes do Estado nesse inverno. A campanha é realizada por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD).

“Nossa campanha do agasalho, dos servidores públicos de MS, é aberta para toda sociedade. Esperamos que haja engajamento de todos, uma vez que este ano está previsto um inverno bem mais rigoroso que em anos anteriores. Então, mais do que nunca precisamos do apoio da sociedade, das entidades, da imprensa, para poder com essa campanha, aquecer as famílias carentes. Nos anos anteriores apresentamos um resultado importante e tenho certeza que esse ano vamos multiplicar esses números”, declarou o governador.

Reinaldo disse ainda que o Estado vai realizar uma entrega de cobertores e agasalhos para os 79 municípios. “Vamos fazer uma aquisição para entrega de cobertores com recursos próprios do Governo. Já estamos providenciando essas doações, que vão chegar aos 79 municípios sul-mato-grossenses. Por isso pedimos apoio de todos, uma vez que quanto mais pessoas engajadas, mais famílias serão atendidas”, reforçou.

A madrinha da campanha, primeira-dama Fátima Azambuja, se mostrou feliz pelo empenho dos servidores em humanizar as ações do Governo. “Essa é uma campanha de grande importância. Fico feliz em ver a participação dos nosso servidores. Muitas vezes as pessoas pensam, ah, mas eu tenho tão pouco. Mas esse pouco serve muito para alguém. Quando a gente ouve uma mãe dizer que um cobertor que chegou lá deu para aquecer a família porque dormem cinco na mesma cama, a gente vê que juntos nós somos mais. Vamos nos unir para aquecer as famílias que realmente precisam da nossa ajuda”, declarou.

O secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, ressaltou a importância de envolver o servidor público em uma grande rede de solidariedade. “É mais uma campanha de doação, de ajuda ao próximo. O servidor é e sempre será peça importante desse governo. Por isso eu peço a vocês, participem”, frisou.

Dados da SAD apontam que em 2015 foram arrecadadas 11,5 mil peças, com cerca de 15 instituições. No ano de 2016 foram arrecadadas 26 mil peças, com 24 instituições atendidas. O evento teve participação cultural do cantor Jerry Espíndola e os voluntários da “Liga do Bem”.

Os interessados em participar da campanha podem depositar suas doações nos pontos de coleta, disponíveis em todas as secretarias de Estado e nos demais órgãos públicos.

Diana Gaúna – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues

Veja Também

Comentários