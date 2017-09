Governador investe em Aparecida do Taboado

http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2017/09/20.09.17-GOV-APARECIDA-TABOADO-PORTAL.mp3

Depois de passar por Água Clara, Inocência, Cassilândia, Paranaíba e Chapadão do Sul, o governador Reinaldo Azambuja encerrou a agenda no Bolsão do Estado entregando obras em Aparecida do Taboado.

As obras, nas áreas de pavimentação e drenagem, habitação e educação, somam mais R$ 2,4 milhões em investimentos. Porém, desde que assumiu, Reinaldo Azambuja já entregou mais de R$ 20 milhões em obras só no município de Aparecida do Taboado.

Nesta terça-feira foram entregues a pavimentação e drenagem de águas pluviais na Avenida Geraldo Rodrigues de Almeida, orçada em R$ 750 mil; 17 casas (investimento de R$ 518,5 mil) que beneficiaram trabalhadores da agricultura familiar, construídas através do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) e a cobertura da quadra de esportes da Escola Estadual Frei Vital de Garibaldi.

Ainda durante a solenidade, Reinaldo Azambuja anunciou que essa e outras unidades escolares de Aparecida do Taboado receberão serviços de reforma.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

