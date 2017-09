Governador inicia agenda desta segunda-feira por Água Clara e entrega R$ 8 milhões em investimentos

Obras de recapeamento e drenagem, poços tubulares e pontes de concreto vão levar mais qualidade de vida aos moradores.

Campo Grande (MS) – O município de Água Clara será o primeiro a receber a visita do Governador Reinaldo Azambuja, que cumpre agenda pública no município nesta segunda-feira (18.9). Ao todo serão entregues à população cerca de R$ 8 milhões em investimentos. Em seguida o governador vai ainda aos municípios de Inocência e Cassilândia.

A agenda começa com uma entrevista coletiva com a imprensa local. Logo após, o governador entrega obra de pavimentação asfáltica e drenagem no Jardim Primavera; inaugura obras da Sanesul de ativação e perfuração de poço tubular profundo; entre outros compromissos.

No enceramento das atividades em Água Clara, Reinaldo Azambuja visita a indústria de laminados e MDF do grupo Asperbrás. Essa é uma das empresas que acreditaram nas oportunidade que o Mato Grosso do Sul tem oferecido para manter a geração de renda e desenvolvimento. Para o governador, a “Asperbras vai mudar o perfil econômico da região”. Para a construção da fábrica de placas de fibra de madeira de média densidade (MDF e MDP) estão sendo investidos R$ 304 milhões e a média de produção da empresa será de 200 mil metros cúbicos de placas por ano.

Diana Gaúna – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Reibeiro

