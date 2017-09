Governador inaugura poço e assina ordem de serviço para ampliação do abastecimento em Água Clara

O governo do Estado, através da Sanesul, está ampliando a produção de água tratada em Água Clara. Nesta segunda-feira (18), o governador Reinaldo Azambuja, juntamente com autoridades políticas, secretários estaduais e o diretor de Engenharia e Meio Ambiente da Sanesul, José Carlos Queiroz, inaugurou a obra de perfuração e ativação de um poço tubular profundo com 150 metros de profundidade e vazão de 30 mil litros de água por hora. O investimento, com recursos próprios da Empresa de Saneamento, foi de R$ 260 mil.

Também foram implantados 200 metros de novas redes, interligando-as ao poço recém-inaugurado, que atende quase todos os bairros de Água Clara, entre eles o Centro, Centro Velho, Jardim Primavera II e Jardim Morumbi.

Além disso, o governador também assinou ordem de serviço para início da obra de perfuração de um novo poço tubular profundo na cidade, com previsão de profundidade de 150 metros e vazão de 50 mil litros de água, no valor de R$ 167,8 mil, com recursos próprios da Sanesul.

A previsão é que a perfuração deste poço finalize ainda este ano, atendendo ao aumento do consumo de água durante o verão nos bairros Jardim das Palmeiras, Novo Horizonte e Primavera.

O prefeito Edvaldo Alves De Queiroz elogiou as obras que estão sendo executadas na cidade e o empenho do Estado em atender as demandas da população. Reinaldo Azambuja destacou a obrigação dos governos de, além de pagar salários em dia, fazer investimentos.“Em Água Clara, estamos somando R$ 4,7 milhões em obras entregues hoje, entre elas poços que vão evitar a falta de água na cidade, melhorar a captação e poder fornecer água de qualidade para a população”, completou o governador.

