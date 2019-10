Governador inaugura horta urbana na Capital e afirma que projeto deve ser copiado por outros municípios

Campo Grande (MS) – Com as 200 hortas urbanas que serão implantadas em Campo Grande, o Governo do Estado espera transformar vazios urbanos em fonte de alimento, além de gerar renda e aprendizagem para comunidade.

Nesta segunda-feira, dia 21, o governador Reinaldo Azambuja e o prefeito Marcos Trad, lançaram juntos a horta da Escola Municipal Professor Fauze Scaff Gattass Filho, no bairro Nova Campo Grande.

Atualmente, Campo Grande já possui 80 hortas comunitárias, que passarão a contar com o atendimento de técnicos da Agraer/MS. A intenção segundo o governador é de, em pouco mais de um ano, mais do que dobrar esse número.

Na avaliação do governador o programa deve servir de exemplos para outros municípios.

Todo o adubo orgânico para as hortas será produzido na Usina de Tratamento de Resíduos da Ceasa/MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul).

