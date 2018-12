Governador inaugura Escola de Saúde e reforça a importância de se priorizar os investimentos no setor

Campo Grande (MS) – Na manhã desta segunda-feira, dia 17, o governador Reinaldo Azambuja participou da inauguração da reforma da Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser. Na ocasião o governador assumiu o compromisso de manter, no segundo mandato (2019-2022), a saúde como a prioridade da gestão, seguida pela área de segurança pública.

O Governo do Estado investiu R$ 820 mil na reforma geral do prédio da Escola de Saúde Pública – responsável pela qualificação de profissionais da área da saúde por meio de aulas presenciais e a distância. O investimento contemplou a reestruturação das instalações hidráulicas, elétricas e cobertura.

Durante a atual gestão (2015-2018), o Governo do Estado deu início ao processo de regionalização da saúde com a construção, reforma e ampliação de hospitais, além de entrega de equipamentos, e com a Caravana, que realizou mais de 60 mil cirurgias em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, além de atendimentos, consultas e exames de alta complexidade.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)