Governador inaugura dez novos leitos de UTI no HR de Ponta Porã e anuncia novo modelo de gestão hospitalar

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja e a diretoria do Instituto Gerir inauguram, nesta sexta-feira (3), dez novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Regional Dr. José de Simone Netto (Hospital Regional de Ponta Porã). A solenidade será realizada às 8h30. Na oportunidade, também será apresentada a modernização da unidade, que passou por reforma e ampliação.

“Essa entrega de dez novos leitos de UTI coincide com a instalação de um novo modelo de administração que busca, fundamentalmente, melhorar o padrão de qualidade da assistência médico-hospitalar”, disse o governador. “Estamos dispostos a investir nesse modelo de gestão por acreditar que uma organização social de saúde é capaz de melhorar o atendimento e dar, no conjunto da assistência médico-hospitalar, mais dignidade à nossa população”, completou Reinaldo.

Primeiro hospital público de Mato Grosso do Sul a ser administrado por uma organização social, o Hospital Regional de Ponta Porã teve a gestão transferida pelo Governo do Estado ao Instituto Gerir em agosto de 2016. Desde então, a instituição reestruturou os serviços de saúde da unidade, proporcionando melhor qualidade de atendimento às pessoas.

Foram executadas modernização, ampliação e melhorias no prédio do Hospital Regional. “O local recebeu pintura e manutenção na infraestrutura hidráulica, elétrica e no ar condicionado central. Também foram instalados leitos com isolamento e equipamentos adequados para UTI, como bombas de infusão, hemodiálise, eletrocardiógrafo, cardioversor, carro de emergência, monitores multiparamétricos para monitoramento dos leitos e camas eletrônicas para proporcionar conforto e assistência ao paciente”, explicou o diretor geral do Hospital Regional, Franco Monteiro Xavier.

Atualmente, o Hospital Regional de Ponta Porã conta com 104 leitos de internação, além de um centro cirúrgico com três salas. Dos dez leitos de UTI, que serão inaugurados oficialmente nesta sexta-feira, três são humanizados (que permitem acompanhante) e um é de isolamento.

Moradores de Ponta Porã e dos municípios de Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas e Tacuru serão beneficiados com a modernização do hospital.

Bruno Chaves, com informações do Instituto Gerir | Fotos: Comunicação Instituto Gerir.

Veja Também

Comentários