Governador Geraldo Alckmin debate na Fiesp o agronegócio paulista e brasileiro

O Conselho Superior do Agronegócio (Cosag) da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) receberá na próxima segunda-feira (31/7), às 10h, o governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, que fará apresentação sobre a “Visão do agronegócio paulista e brasileiro”.

O encontro, que acontece na sede da entidade, contará com as presenças do presidente da Fiesp, Paulo Skaf; do ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes; do ministro das Cidades, Bruno Araújo; de diretores e líderes empresarias.

Na ocasião, também será assinado o manifesto de apoio à priorização do setor de biocombustíveis por meio do RenovaBio. O programa foi lançado no final de 2016 em função do compromisso assumido no Acordo de Paris que prevê aumentar de 6% para 18% a participação dos biocombustíveis sustentáveis, como o etanol e o biodiesel, na matriz energética brasileira.

