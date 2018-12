Governador firma convênio para servidores terem descontos de até 30% no comércio de Campo Grande

Campo Grande (MS) – Servidores públicos estaduais terão desconto de até 30% em lojas selecionadas do comércio de Campo Grande. Nesta segunda-feira (17.12), o governador Reinaldo Azambuja assinou termo de compromisso que garante benefícios em estabelecimentos ligados à Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL/CG).

A mesma iniciativa foi firmada pelo gestor com a Associação da Feira Central e Turística de Campo Grande e a Associação de Vendedores do Centro Comercial Popular Marcelo Barbosa da Fonseca, o Camelódromo. O Colégio Salesiano Dom Bosco também aderiu ao termo de convênio do Governo do Estado.

“Estamos abrindo uma janela de oportunidades para o servidor”, disse Reinaldo Azambuja. Válidos por dois anos, os convênios garantem descontos na compra de produtos e serviços. As lojas que aderirem à parceria terão a fachada identificada com um adesivo informando as condições exclusivas de pagamento.

Conforme o secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, o Portal do Servidor terá uma lista informativa com a relação das instituições que vão oferecer o desconto. Ele lembrou que os benefícios já são adotados por diversas instituições da sociedade, como o Sesc e a AABB.

Na Feira Central, os descontos podem variar entre 5% e de 10%; no Camelódromo entre 10% e 20%; em lojas associadas à CDL as vantagens podem ir de 8% a 30%. Já no Colégio Dom Bosco os descontos serão de 15% sobre a anuidade da Educação Infantil I e Ensino Fundamental I; e de 10% sobre o valor da anuidade do Ensino Fundamental II e Ensino Médio.

Participaram da assinatura o diretor-presidente da Fundação Escola de Governo (Escolagov), Wilton Paulino; s deputados estaduais Paulo Corrêa e Maurício Picarelli; Adelaido; o presidente da CDL/CG, Luiz Spinosa Vila; a presidente da Feira Central, Alvira Appel Soares de Melo; o presidente do Camelódromo, Francisco José Pereira; e o diretor geral do Colégio Dom Bosco, padre Marcelo de Almeida Fugimura.

