Governador faz panorama sobre Mato Grosso do Sul para novos juízes

Campo Grande (MS) – Dezoito novos juízes substitutos de Mato Grosso do Sul assistiram palestra do governador Reinaldo Azambuja nesta segunda-feira (4.9), durante Curso de Formação Inicial no Tribunal de Justiça do Estado (TJMS). Na apresentação, ele apresentou as características econômicas e sociais do Estado e fez um panorama das ações do Governo.

“É importante passar aos novos juízes o que é o Mato Grosso do Sul, como está nossa economia, quais são os potenciais do Estado, que é diferente da maioria dos estados brasileiros, e qual a visão de futuro que eu enxergo para o MS, que deve crescer acima dos níveis nacionais nos próximos anos”, afirmou o governador, que falou ainda sobre a importância da relação harmônica e independente entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Dos 18 novos juízes, cinco são naturais de Mato Grosso do Sul e 13 de outros estados: Minas Gerais (2), Paraná (5), Santa Catarina (1), São Paulo (2), Rio de Janeiro (2) e Rio Grande do Sul (1). Os novos integrantes da magistratura sul-mato-grossense começam a atuar nas comarcas em 26 de novembro deste ano.

Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro

