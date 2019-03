Governador fala sobre políticas públicas no esporte e entrega kits esportivos

Campo Grande (MS) – O III Fórum de Políticas Públicas de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul e o Encontro de Gestores 2019 aconteceu no dia 22 de março no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, no auditório Germano de Barros.

Com o intuito de promover um debate e articulação para construção e implementação de políticas públicas para os próximos quatro anos no âmbito esportivo estadual, a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) reuniu os segmentos representativos da área esportiva, paradesportiva, de lazer, além de gestores municipais e autoridades do poder legislativo.

No evento, o governador Reinaldo Azambuja falou da importância das discussões e sobre a distribuição dos primeiros kits de material esportivo para as escolas estaduais do MS.

O gestor também avaliou como fundamental discutir sobre políticas públicas no Esporte e falou a respeito das ações feitas na área em seu primeiro mandato.

O III Fórum de Políticas Públicas de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul e o Encontro de Gestores 2019 aconteceu durante todo o dia em Campo Grande.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Divulgação