Governador entrega unidade dos Bombeiros e reforma do Imol nesta terça-feira

Campo Grande (MS) – Mais investimentos na segurança pública de Mato Grosso do Sul serão entregues pelo governador Reinaldo Azambuja nesta terça-feira (14.11). Em Campo Grande, o chefe do Executivo Estadual vai inaugurar a unidade do Corpo de Bombeiros da Avenida Júlio de Castilho e a obra de reforma do Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) da Avenida Senador Filinto Muller. Na mesma data, Reinaldo Azambuja ainda participa da solenidade de inauguração da Galeria dos Ex-presidentes e Memorial dos 35 anos da Agência Estadual de Metrologia (AEM-MS). Confira abaixo os compromissos públicos do governador.

8h30

Solenidade de Inauguração da Galeria dos Ex-Presidentes e Memorial dos 35 anos da Agência Estadual de Metrologia de Mato Grosso do Sul – AEM/MS, órgão delegado do Inmetro.

Local: AEM/MS – Av. Fábio Zahran, 3231, Jardim América – Campo Grande/MS.

14h30

Solenidade de Inauguração da Unidade da 2ª SBM/2° SGBM/6° GBM – Prédio do Quartel do Corpo de Bombeiros da Av. Júlio de Castilho em Campo Grande.

Local: Unidade da 2ª SBM/2° SGBM/6° GBM – Av. Júlio de Castilho, 2882, Vila Palmira – Campo Grande/MS.

16h

Entrega da Reforma do Imol e anúncio do início de funcionamento do Núcleo de Análises Laboratoriais Forense das cidades de Corumbá, Ponta Porã e Três Lagoas;

Entrega de Viaturas da Coordenadoria Geral de Perícias, sendo 04 veículos Air Cross e 02 veículos C3 adquiridos com recursos do MS Mais Seguro – Distribuição: Campo Grande – 03; Naviraí – 01; Corumbá – 01; Paranaíba – 01.

Entrega da Sala Lilás.

Local: Imol – Av. Senador Filinto Müller, 1530, Vila Ipiranga – Campo Grande/MS.

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Portal MS