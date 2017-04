Governador entrega residencial Jardim Canguru para 272 famílias

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja entregou nesta quinta-feira (27), no Jardim Canguru, em Campo Grande, 272 unidades habitacionais construídas pelo programa Minha Casa, Minha Vida. O residencial, que leva o mesmo nome do bairro, recebeu investimento de R$ 17,7 milhões, sendo R$ 798,9 mil do Governo do Estado, R$ 16 milhões da União e R$ 854,9 mil da prefeitura.

Cada um dos apartamentos entregues tem 48,46 m², com sala/cozinha, dois quartos, banheiro e área de serviço. São 272 apartamentos divididos em 17 blocos, sendo que 17 unidades são adaptadas para pessoas com necessidades especiais. Todas as moradias foram entregues com pinturas externa e interna, pisos de cerâmica e azulejos na cozinha, banheiro e tanque.

