Governador entrega reforma de mais uma escola estadual

Campo Grande (MS) – A comunidade da Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Toledo Areias, no Conjunto Residencial Recanto dos Rouxinois, comemora seus 33 anos de existência, e para celebrar a data o governador Reinaldo Azambuja entregou a reforma geral do prédio. Um investimento importante, segundo ele.

Com recursos próprios, da ordem de R$ 1.8 milhões, o governo do Estado revitalizou todo o espaço, adequando-o às normas de acessibilidade, e ainda ampliou a sala de arquivo e os banheiros.

Com 1.129 alunos matriculados, a escola funciona nos três turnos, atendendo desde as crianças do 2º ano do ensino fundamental até os jovens e adultos das séries finais do ensino médio.

Atualmente, Campo Grande possuí 88 unidades de ensino, entre Escolas Estaduais, Extensões e Centros de Formação Profissional. Destas 23 escolas são de tempo integral, sendo: 12 escolas do Ensino Fundamental e 11 escolas do Ensino Médio.

