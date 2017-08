Amambaí recebeu investimento de R$ 411.739,50 na contrução de quadra coberta em escola indígena

A entrega da quadra coberta poliesportiva na Escola Estadual Indígena MboÉroy Guarani Kaiowá, em Amambai, realizou o sonho da população que aguardava há muito tempo a estrutura para ampliar as atividades escolares, como também atender a demanda da população local que não tinha um espaço adequado para a realização de festas comemorativas e eventos culturais. Com recursos próprios, o Governo do Estado investiu R$ 411.739,50 na construção do local.

“É com imensa alegria que venho hoje entregar essa quadra, uma demanda antiga do município, já que quando foi entregue a escola foi deixada uma lacuna e essa lacuna está sendo preenchida e beneficiará toda a comunidade escolar, além da população de Amambai”, disse o governador.

Para a diretora Nídia Eliane Pereira dos Santos Peoxer a obra é motivo de orgulho. “Nós sabemos o quanto essa quadra fará diferença nas atividades pedagógicas e todas as ações relacionadas à área da educação, seja nas aulas de educação física, nas celebrações com a famílias, mas principalmente nas manifestações culturais”, destacou Nídia, ressaltando que na construção da escola, sempre sentiam a falta da quadra. “Ficamos sonhando, esperando com fé e esperança porque que sonho que sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. E nós sonhamos e hoje está sendo realizado. Obrigada governador, obrigada Maria Cecília”, finalizou.

O prefeito Ednaldo Luiz agradeceu a parceria do governador Reinaldo Azambuja com os municípios de MS. “Gostaria de ressaltar que mesmo num momento de crise que nosso país atravessa ainda sim o governador Reinaldo consegue fazer entregas, isso mostra sua capacidade de gestão. Fico satisfeito de que tenha atendido essa solicitação que te fiz pessoalmente e hoje vejo realizada. Essa estrutura é de extrema importância para a aldeia e toda a comunidade”, frisou.

As alunas do 3° ensino médio, Janice Araújo Martins Barbosa (17) e jeyne Aquino (17) comemoraram a entrega da obra. elas acreditam vai melhorar no ambiente escolar porque promover mais atividades esportivas, como também nos demais eventos. “Vai valorizar muito as atividades físicas e nossa mostra cultural que fazemos todos os anos”, contou Janice. “Estávamos precisando de uma quadra para as atividades. Ainda mais que servirá para toda comunidade”, completou Jeyne.

Estavam presentes na solenidade os secretários Marcelo Miglioli (Infraestrutura) e Maria Cecília Amendola da Motta (Educação), os deputados estaduais Mara Caseiro e Zé Teixeira, além de prefeitos dos municípios da região e vereadores.

Investimentos

Além da quadra esportiva para a E.E. Indígena Mbo Éroy Guarani Kaiowá, o governador Reinaldo Azambuja também visitou a obra de restauração da MS-156 e ao conjunto habitacional Caiuás. Assinou ordens de serviço para a construção de pontes de concreto sobre os córregos São Sebastião e Macaúba, como também obras de pavimentação e habitação.

Na agenda, entregou as pontes de concreto sobre o Rio Jogui, estrada Macaúba-Tacuru; estrada Velha-Coronel Sapucaia e também no trecho Amambai-Secador, num total de investimentos que ultrapassam R$ 2,4 milhões.

