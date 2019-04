Governador entrega obras em Nioaque e Campo Grande nesta segunda-feira

Campo Grande (MS) – A semana inicia com entregas de investimentos do Governo do Estado nas cidades de Nioaque e Campo Grande. Nesta segunda-feira (8), o governador Reinaldo Azambuja faz os repasses nas áreas da saúde, habitação, educação e assistência social.

Nioaque comemora 107 anos nesta segunda. Nesta manhã, para celebrar o aniversário da cidade, o governador entrega obras de pavimentação e drenagem de águas pluviais nas Ruas Coronel Camisão e Alexandre Daruj, que somam mais de R$ 778 mil de investimentos.

Reinaldo Azambuja ainda assina contrato com 43 beneficiários do Programa Lote Urbanizado para início da construção das casas pelas famílias do Residencial Constantina Gaúna Xavier; entrega de kits de materiais esportivos para escolas; inaugura melhorias na E.E. Ignês Resstel Vilas Boas e na Escola Municipal Indígena Gabriel Laureano; e repassa veículos para a Assistência Social e Saúde de Nioaque.

Campo Grande

Na Capital do Estado, à tarde, o governador participa da solenidade de inauguração da reforma do prédio da Escola Estadual Teotônio Vilela. A obra foi realizada em parceria com o Tribunal de Justiça de MS por meio do programa “Pintando e Revitalizando a Educação com Liberdade”.

Iniciado em 2018, o serviço contemplou a reforma completa dos banheiros, pintura e fechamento de alambrado da quadra poliesportiva, colocação de piso de granilite, readequação da rede elétrica, modernização da iluminação com refletores de LED e manutenção da pintura geral da escola.

