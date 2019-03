Governador entrega obras em Jateí nesta quinta-feira

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja cumpre agenda de trabalho em Jateí nesta quinta-feira (14.3), onde fará a entrega de kits esportivos para as duas escolas estaduais da cidade e a inauguração de obras de infraestrutura urbana. Ele ainda assina contrato para a construção de 30 bases habitacionais do programa Lote Urbanizado.

Com início às 14h15, o compromisso público começa pela entrega das obras de recapeamento e tapa-buracos nas ruas Olímpio Jorge Leite, Bernadete Santos Leite, José Mendes Dias, Caetano Porfírio do Nascimento e Alagoas, que ficam na área urbana. No distrito de Nova Esperança, serão entregues melhorias na Rua Nova Esperança e na Travessa Manoel Sanches.

Toda execução de restauração funcional de pavimento recebeu investimento de R$ 650,2 mil.

No município de quatro mil habitantes, o governador ainda autoriza a construção de 30 bases habitacionais do programa Estadual Lote Urbanizado. Com recursos de R$ 302 mil, o Governo vai possibilitar a construção da fundação, contrapiso, 1ª fiada em alvenaria, instalação das redes hidrossanitárias e elétrica, que formarão a base para as casas de 30 famílias em Jateí. Cada unidade terá 42,56 metros quadrados de área.

Na sequência, Reinaldo Azambuja entrega kits esportivos para duas escolas estaduais da cidade. Entre os materiais de esporte estão bolas de vôlei, handebol, futsal e basquete; redes de futsal e vôlei; cones e inflador. Serão beneficiadas as escolas estaduais Professora Bernadete Santos Leite, com 400 alunos matriculados; e Professor Joaquim Alfredo Soares Viana, com 189 estudantes regulares.

Os três atos de Governo serão realizados na avenida Weimar Torres, esquina com a rodovia MS-478.

Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Arquivo / Chico Ribeiro