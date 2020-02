Governador entrega hoje asfalto e moradia; “sonho de mais de 15 anos”, revela diarista

Em Ivinhema, casas e asfalto completam pacote de inaugurações

Ivinhema (MS) – Obras habitacionais e de infraestrutura urbana que somam mais de R$ 29 milhões serão entregues pelo governador Reinaldo Azambuja nesta terça-feira (18) em Ivinhema e Sete Quedas.

Os investimentos públicos melhoraram a vida da diarista Vera Lúcia Lopes da Silva, de 49 anos, moradora da Rua Olívio Galter, no bairro Vitória, de Ivinhema. “Sonho de mais de 15 anos esse asfalto”, diz a mulher.

As melhorias que serão entregues hoje no município somam R$ 16 milhões. Serão inauguradas 91 casas no Residencial Vitória; 50 moradias no Residencial Nelito Câmara; e a obra de pavimentação com drenagem da Avenida Joaquim Bernardes do Santos e de ruas adjacentes.

Dona Creusa mostra satisfação com bairro crescendo

“Antes do asfalto era só poeira e barro. Enxurrada que atrapalhava a gente ir à igreja e buraco que quebrava os carros”, lembra a aposentada Creusa Soares, 65 anos. “Minha mãe até caiu de bicicleta e se machucou”, completa a vizinha Edna dos Santos, de 63 anos.

O que antes era motivo de preocupação e dor de cabeça agora desperta orgulho. “Moro aqui há mais de 20 anos e agora ficou tudo lindo, asfalto novo e bom para os moradores do bairro Vitória”, fala o pedreiro Osvaldo Gonçalves Luz, de 63 anos.

Sete Quedas – Na cidade da região Sul-Fronteira, o governador Reinaldo Azambuja vai entregar investimentos que ultrapassam os R$ 13 milhões. Parte deles contempla as 100 casas do Residencial Iporã I e II.

Além de entregar as moradias, o governador inaugura a obra de infraestrutura urbana na Rua Barão do Rio Branco (e adjacentes); a obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, sinalização viária, calçamento e acessibilidade nas Ruas Sadi, José Silva, Perpétuo Socorro (parte) e Saidi Saifeddini; e as obras de implantação do laboratório e da Estação de Tratamento de Água metálica da Sanesul.

Novos investimentos – Nas duas cidades, Reinaldo Azambuja lança novas ações de governo em benefício das pessoas. Em Sete Quedas será autorizada a licitação para asfaltar a Avenida Iporã, que dá acesso ao aeroporto, e a licitação para implantação de uma estação de tratamento de esgoto.

Já em Ivinhema será autorizado o início da obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais nos bairros Guiraí, Jardim Vitória (parte 3), Itapoã (parte 2) e Água Azul.

Moradias populares vão beneficiar mais de 140 famílias em Ivinhema

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro