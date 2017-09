Governador entrega centro educacional e assina convênios para melhorar infraestrutura de Chapadão do Sul

Campo Grande (MS) – Nesta (19.9) o governador Reinaldo Azambuja cumpre agenda de trabalho em Chapadão do Sul. Ele vai entregar à população a obra do Centro Educacional Profissional e assinar convênios com a Prefeitura para melhorar a infraestrutura urbana do município. Ainda hoje também já cumpriu agenda em Paranaíba e à tarde visita Aparecida do Taboado.

Em Chapadão, Reinaldo Azambuja inicia os compromissos com a inauguração da obra do Centro Educacional Profissional (R$ 6,8 milhões). Na sequência, o governador assina contratos com as 16 famílias selecionadas pelo Programa Lote Urbanizado, que vão morar no Parque União (R$ 202,3 mil).

Ele ainda autoriza a realização do convênio para pavimentar e drenar as avenidas Tocantins e Minas Gerais (R$ 1,8 milhão); formaliza convênio para restaurar várias ruas do município (R$ 1,1 milhão); e autoriza a abertura do processo licitatório que vai terminar a construção da EE Professora Lucia Gonçalves do Carmo (R$ 2,2 milhões estimados).

Somados, os empreendimentos da agenda desta terça-feira totalizam R$ 6,1 milhões em melhorias que refletem diretamente na vida do cidadão. Confira mais detalhes.

Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro

Veja Também

Comentários