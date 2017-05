Governador e vice participam de lançamento do Programa Criança Feliz, com presença de ministro

Após viagem à Bolívia, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) retoma nesta segunda-feira (8), sua agenda de atividades em Mato Grosso do Sul. Junto com a vice-governadora, Rose Modesto (PSDB), às 8h30 eles vão participar do lançamento do Programa Criança Feliz, com a presença do ministro de Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra. A ação realizada em parceria com o Governo Federal foca nos primeiros mil dias de vida da criança.

O evento será realizada na Escola do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) Mariluce Bittar, localizada na rua André Pace, 630 Guanandi, em Campo Grande.

