Governador e prefeito de Sidrolândia discutem melhorias na infraestrutura do município

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja se reuniu na tarde desta quarta-feira (10.5) com o prefeito de Sidrolândia, Marcelo Ascoli, para discutirem melhorias na infraestrutura do município. No encontro, realizado na governadoria, o principal assunto foi a pavimentação asfáltica da área urbana. Também foi discutida a questão da manutenção das estradas vicinais, por onde os ônibus escolares percorrem diariamente cerca de onze mil quilômetros. Foi levantada ainda a possibilidade da construção de uma ponte de concreto sobre o rio Vacaria, e a prefeitura se comprometeu a elaborar projeto para avaliação da viabilidade da obra. Participaram do encontro o subsecretário de Relações Institucionais do Governo, Alessandro Menezes, vereadores, secretários municipais, e os deputados Zé Teixeira, Mara Caseiro, Márcio Fernandes e Rinaldo Modesto, além do diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Enelvo Felini.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

