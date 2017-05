Governador e prefeito de Sidrolândia debatem demandas de infraestrutura

Entre os participantes do encontro estiveram, o subsecretário de Relações Institucionais do Governo, Alessandro Menezes e o diretor-presidente da Agraer, Enelvo Felini / Divulgação

Em atenção aos municípios do interior de Mato Grosso do Sul, o governador Reinaldo Azambuja recebeu, na última quarta-feira (10), em seu gabinete, o prefeito de Sidrolândia, Marcelo Ascoli, acompanhado por vereadores, deputados estaduais, entre outras autoridades.

Durante o encontro foram levantadas as principais demandas do município bem como explanados alguns novos investimentos, em Sidrolândia, por parte do Estado. A agenda foi marcada pelo diretor do Detran, Gerson Claro, com o apoio do diretor-presidente da Agraer, Enelvo Felini.

Ascoli reivindicou a construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Vacaria, acesso ao assentamento Barra Nova. Como esta seria uma estrutura de 60 metros com custo avaliado em R$ 1,5 milhão. A obra já havia sido reivindicada pelo ex-prefeito Ari Basso, em que o governador pediu ao mesmo um projeto alternativo de menor valor, mas sem comprometer a qualidade do produto final.

O governador disse que o executivo estadual poderá complementar o recapeamento da malha viária asfaltada, que em 2015 foi 80% recuperado, abrangendo quase 30 quilômetros de vias. “Estamos à disposição para ouvi-los e, dentro de nossas possibilidades, ver o que se pode fazer em benefício da população de Sidrolândia”, disse Reinaldo Azambuja no início da reunião.

Reinaldo também tratou sobre a duplicação de um trecho de três quilômetros da MS-162 (saída para Maracaju), onde já está em funcionamento o complexo de armazenagem da Cooperativa Agroindustrial – LAR de Sidrolândia, mesma região onde se instalará uma empresa de fertilizantes e a Coamo (Cooperativa Agropecuária Mourãoense).

Participaram do encontro o subsecretário de Relações Institucionais do Governo, Alessandro Menezes, o diretor-presidente da Agraer, Enelvo Felini, o diretor do Detran, Gerson Claro, o coordenador geral da Secretaria de Estado de Governo, Nelson Cintra, vereadores, secretários municipais, e os deputados Zé Teixeira, Mara Caseiro, Márcio Fernandes e Rinaldo Modesto.

