Governador e prefeito de Novo Horizonte definem estratégias para desenvolvimento do município

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja e o prefeito de Novo Horizonte do Sul, Marcilio Benedito, se encontraram nesta quarta-feira (3) para tratar de investimento no município. Em reunião na governadoria, eles definiram estratégias de gestão para atração de indústrias e geração de emprego e renda na cidade. Também debateram formas de melhorar a infraestrutura urbana e rural do município (recuperação de asfalto e de pontes). O objetivo é “colocar Novo Horizonte do Sul no rumo do desenvolvimento”, falou o prefeito. Também participaram da reunião o subsecretário de Relações Institucionais do Governo do Estado, Alessandro Meneses, o deputado estadual Onevam de Matos e vereadores e secretários municipais de Novo Horizonte do Sul.

Foto-legenda

Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues (Subcom)

Veja Também

Comentários