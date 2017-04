Governador é homenageado pelas escolas de samba e blocos de Carnaval de Campo Grande

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja recebeu homenagem de escolas de samba e blocos de Carnaval de Campo Grande nesta quarta-feira (12). O grupo responsável pelas festividades populares se reuniu com Reinaldo para agradecer o apoio do Governo do Estado na realização dos desfiles das escolas de samba em 2017 e discutir o apoio para o Carnaval em 2018. Na oportunidade, a Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande anunciou que todas as escolas terão tema único nos desfiles do próximo ano: 40 anos de criação de Mato Grosso do Sul.

Também estiveram presentes no encontro o secretário de Estado de Cultura e Cidadania, Athayde Nery; o diretor-presidente das emissoras públicas do Estado, Bosco Martins; os prefeitos de Nioaque e Rio Verde, Valdir Couto de Souza Júnior e Mário Alberto Kruger, respectivamente; representantes das escolas de samba Unidos da Vila Carvalho, Igrejinha, Cinderela Tradição do José Abrão, Unidos do São Francisco, Unidos do Cruzeiro, Unidos do Aero Rancho e Catedráticos do Samba; e a diretoria da Associação dos Blocos, Bandas, Cordões e Corsos Carnavalescos e Culturais de Campo Grande (Ablanc). Confira mais fotos do encontro.

