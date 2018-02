Governador do DF diz que viaduto que sofreu desabamento não passou por manutenção

Ao menos quatro carros ficaram presos sob o viaduto, dois deles totalmente destruídos - Foto: IstoÉ

Parte do viaduto Galeria dos Estados, no Eixão Sul, desabou na região central de Brasília, no final da manhã desta terça-feira, dia 6. Até por volta das 13h30 não havia a confirmação oficial sobre possíveis feridos - nem se sabia o que causou o acidente. Duas das três vias que seguem no sentido sul despencaram. O Eixão Sul teve o trânsito interrompido nos dois sentidos.

Segundo informações da GloboNews, no local funciona uma churrascaria. Ao menos quatro carros ficaram presos sob o viaduto, dois deles totalmente destruídos. Oito viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local.

De acordo com a Defesa Civil, outras partes do viaduto estão comprometidas. Sob o via que caiu, há grande fluxo de carros, que passam pela viaduto para acessar o Setor Comercial Sul e o Setor Bancário Sul.

O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB), foi até o local logo após o desabamento. Ele admitiu que o viaduto que desabou não havia passado por manutenção. "Felizmente não houve vítima, isso é o mais importante. São viadutos antigos. Desde o inicio do nosso governo fizemos manutenção em oito viadutos, seis tiveram reforço da estrutura, infelizmente esse não recebeu manutenção. Brasília é uma cidade que está envelhecendo", alegou.