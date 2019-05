Governador diz que é necessário envolver toda sociedade no combate ao abuso e exploração sexual de crianças

Campo Grande (MS) – Ao lançar a campanha Maio Laranja, de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, o governador Reinaldo Azambuja afirmou que é necessário o envolvimento de toda a sociedade na proteção dos jovens. “O que mais nos assusta é que 80% dos abusos são cometidos dentro do lar da vítima”, disse o governantes, classificando a situação como degradante.

Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) revelam que Mato Grosso do Sul lidera o ranking nacional de casos registrados de estupros de crianças e adolescentes. De 1º de janeiro até o dia 10 de abril de 2019, a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) registrou 141 crimes, sendo nove tentativas de estupro, 10 violências doméstica e 122 estupros.

“É um dado alarmante, que preocupa. Mas, ao mesmo tempo, mostra que as instituições estão funcionando e que isso está sendo apurado e coibido”, comentou Reinaldo Azambuja. Segundo ele, o Governo do Estado tem atuado em conjunto com organizações da sociedade civil organizada para “despertar” o conhecimento e o hábito da denúncia. “Levando para dentro das escolas, trabalhando material pedagógico, para a criança entender que abuso não é algo normal”, explicou.

Maio Laranja

Durante o mês de maio serão promovidas atividades para conscientização, prevenção e orientação sobre as formas de abusos contra crianças e adolescentes. Os objetivos da campanha são: dar publicidade para que se denuncie a violência e orientar os jovens sobre o que é abuso, como prevenir e denunciar este tipo de crime.

A campanha será divulgada por meio de diversos veículos de comunicação e mídias (online e offline). Serão realizadas diversas ações em todo o Estado, como palestras e capacitações nas escolas, voltadas para os profissionais de educação, pré-adolescentes e adolescentes; distribuição de material publicitário em prédios públicos, avenidas, igrejas, escolas e etc; será disponibilizado conteúdo digital com linguagem apropriada para crianças pequenas, adolescentes e vídeo-aula para qualquer adulto que tenha interesse em adquirir conhecimento e defender a causa.

Abuso

O abuso contra crianças é dividido em quatro tipos: físico, sexual, moral e psicológico. É considerado crime empurrar, chutar, amarrar, bater, forçar relação sexual, expor a pornografia, tocar de forma maliciosa, explorar sexualmente, negligenciar, caluniar, injuriar, difamar, abandonar, humilhar, insultar, isolar, perseguir, ameaçar, assediar e manipular.

Especialistas indicam que se atentar ao comportamento da criança e do adolescente é a melhor forma para identificar abusos. Baixa auto-estima; dificuldade de aprendizado; agressividade; sentimento de medo e culpa; e comportamentos regredidos e erotizados são indícios de algo está errado. Denúncias podem ser feitas pelos telefones Disque 100 e 190 (Polícia Militar).

Proteção

Em Mato Grosso do Sul, a execução da campanha Maio Laranja foi proposta pelo deputado estadual Herculano Borges e pela idealizadora do Projeto Nova, que trabalha com sobreviventes do abuso e exploração sexual, Viviane Vaz. A iniciativa virou projeto de lei que foi sancionada pelo governador Reinaldo Azambuja em dezembro de 2017.

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro