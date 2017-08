Na cerimônia de troca de gestão do CMO, governador destacou a parceria entre o CMO e o Governo do Estado

O Comando Militar do Oeste que abrange os Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o município de Aragarças, Estado de Goiás, com sede em Campo Grande, conta a partir de agora com novo Comandante. O General José Luiz Dias Freitas, natural de Uruguaiana – Rio Grande do Sul é o novo militar a liderar a tropa do exército.

Na oportunidade, o governador Reinaldo Azambuja destacou a importante parceria entre o CMO e o Governo do Estado, principalmente no que diz respeito à atuação nas fronteiras de Mato Grosso do Sul com a Bolívia e o Paraguai.

Reinaldo Azambuja disse que já conversou com o novo comandante sobre a importância da atenção federal sobre o problema do tráfico de drogas e armas e o contrabando.

A solenidade de troca de comando do exército foi realizada na última sexta-feira, dia 11 de agosto.

