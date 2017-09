Governador da Flórida alerta que furacão Irma pode causar inundações de 3 metros

O governador da Flórida, Rick Scott, advertiu os moradores do estado que o furacão Irma poderá causar inundações de até 3,6 metros de altura e pediu para que todos que estiverem em zonas que serão atingidas no sudoeste do estado deixem suas casas até o meio-dia deste sábado (13h de Brasília), quando a ameaça do furacão Irma se desloca para o oeste.

"A tempestade é mais rápida do que você", alertou o governador. Scott disse que 25 mil pessoas na Flórida já estão sem energia elétrica apenas com os ventos fortes que antecedem a chegada do Irma.

De acordo com o Centro Nacional de Furacão, o olho do poderoso furacão Irma deverá atingir o sudoeste da Flórida e Tampa em algum momento do domingo, mas que todo o estado sentirá os efeitos da tempestade. Fonte: Associated Press

Veja Também

Comentários