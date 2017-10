Governador da Califórnia visita área de incêndio; número de mortos sobe para 38

O governador do Estado norte-americano da Califórnia, Jerry Brown, visitou na tarde deste sábado regiões atingidas pelos incêndios florestais que se propagam pelo Estado desde o começo da semana. Brown foi acompanhado pelos senadores Dianne Feinstein e Kamala Harris. Brown declarou jamais ter visto um incêndio tão destrutivo e mortal.

"É uma das maiores tragédias que a Califórnia já enfrentou". Na ocasião, Brown disse a moradores que o perigo ainda existe e pediu que deixassem a área caso fossem solicitados.

Autoridades do Estado que continuam buscando 300 pessoas desaparecidas, das quais 220 são do condado de Sonoma e 74, de Napa.

Hoje pela tarde, três outras mortes foram reportadas. Com isso, o número total de mortos no incêndio subiu para 38.

Até ontem, 5.700 casas e prédios tinham sido destruídos e cerca de 90 mil pessoas se deslocado de suas residências. Neste sábado, um número ainda não computado de estruturas foi destruído em uma área rural do Estado, de acordo com um porta-voz do Departamento de Florestas e Proteção contra Incêndios da Califórnia. Fonte: Associated Press.

