Governador cumpre agenda na região leste, com investimentos que ultrapassam R$ 100 milhões

Campo Grande (MS) – Quatro municípios da região Leste do Estado iniciam a semana com saldo positivo em investimentos que vão desde obras de infraestrutura urbana e rodoviária, melhorias em escolas, entrega de novas moradias e lançamento de conjunto habitacional. O Governo do Estado injeta mais de R$ 100 milhões em Bataguassu, Santa Rita do Pardo, Brasilândia e Ribas do Rio Pardo.

O governador Reinaldo Azambuja inicia, nesta segunda-feira (14.05), a extensa agenda em Bataguassu, onde inaugura o prédio reformado da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro). Na sequência, visita obras de restauração de ruas no bairro São Francisco. Ainda em Bataguassu, faz a entrega da restauração asfáltica da MS-395, trecho Brasilândia/Bataguassu. Parte da MS-338 – cerca de 60 km – também recebeu reforma. As escolas estaduais Ladislau Deak Filho e Braz Sinigáglia vão receber obras de adequação de acessibilidade, investimentos de mais de R$ 1 milhão.

Em Santa Rita do Rio do Pardo, a obra de restauração asfáltica da MS-338, entroncamento MS-395, será entregue. A MS-040 também recebeu melhorias, e a restauração asfáltica – entre os quilômetros 221 e 224 – está concluída. Nova licitação também será assinada para a execução de pavimentação asfáltica em diversas ruas do município.

Brasilândia finaliza os compromisso da agenda. Está prevista a entrega da restauração das rodovias MS-395 e MS -040, ordem de serviço para asfaltamento em vias urbanas e visita em 31 unidades que estão sendo construídas pelo programa Lote Urbanizado.

Ribas do Rio Pardo

A terça -feira (15.05), às 7h45, o governador Reinaldo Azambuja visita a obra de construção de 192 bases do Lote Urbanizado, no Jardim Pantanal. Serão entregues 59 casas do residencial Nova Esperança II – programa que conta com investimentos da União, Estado e município. Na ocasião, mais 76 novas unidades habitacionais serão lançadas.

Ruas do bairro Santo André – que foram pavimentadas pelo Estado – serão entregues pelo governador Reinaldo Azambuja. Parte dos investimentos vem da parceria entre os governos Federal, Estadual e municípios.

Beatricce Bruno – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Agesul