Governador cumpre agenda na Bolívia para negociar compra de gás natural

Reinaldo Azambuja participa nessa sexta-feira de rodadas de negociação, na Bolívia, com o objetivo de evitar a interrupção do fornecimento de gás aos estados que integram o Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul).

A maior parte do trecho Norte do Gasoduto Brasil-Bolívia está em Mato Grosso do Sul. O duto começa em Santa Cruz, na Bolívia, entra na fronteira de Corumbá e corta o Estado até Três Lagoas, seguindo até Campinas – São Paulo. O trecho Sul passa pelo Paraná e Santa Catarina até o Rio Grande do Sul.

A manutenção do transporte do gás a partir de 2020 será negociado em novo contrato. O governador é o interlocutor do Codesul nas negociações.

Reinaldo Azambuja também negocia a compra direta através de terminal na fronteira de Corumbá, para atender a termelétrica que está sendo construída em Ladário. Nesse projeto a previsão é de importação de mais de 1 milhão de metros cúbicos de gás natural por dia, segundo o diretor presidente da MSGÁS, Rudel Trindade.

A Assembleia Legislativa aprovou nessa quarta-feira, dia 3, a autorização para a viagem do governador em missão oficial.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Veja Também

Comentários