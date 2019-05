Governador cobra do Ministério da Integração liberação de projeto para rodovia Sul-Fronteira

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja cobrou agilidade do Ministério do Desenvolvimento Regional na análise de projetos estruturantes de Mato Grosso do Sul, entre eles o que autoriza a pavimentação da rodovia Sul-Fronteira, que margeia a fronteira do Brasil com o Paraguai ligando os municípios de Ponta Porã e Mundo Novo.

“Temos emendas impositivas de bancada para essa rodovia. Pedimos a celeridade na análise desse e de outros projetos para que possamos licitar”, anunciou o governador. “Como a emenda é impositiva, ela tem a obrigatoriedade da execução”, explicou Reinaldo Azambuja. Segundo ele, a retomada da obra de estruturação da Sul-Fronteira, também conhecida como MS-165, é crucial para o desenvolvimento da região.

A solicitação foi entregue na quarta-feira (8) pessoalmente pelo governador Reinaldo Azambuja ao ministro Gustavo Canuto, que se comprometeu, junto da equipe técnica do Ministério do Desenvolvimento Regional, a dar rapidez à análise de projetos de Mato Grosso do Sul. “A hora que ligarmos Brasil e Paraguai com uma rodovia pavimentada, estruturada, vamos integrar mais aquela região”, completou o governador.

Classes produtoras e empresariais apontam a pavimentação da rodovia Sul-Fronteira como fundamental para o desenvolvimento socioeconômico de municípios da região. Para elas, o asfalto pode atrair investimentos de empresas e indústrias, fomentando a geração de emprego e renda para as cidades fronteiriças de Antônio João, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Mundo Novo, Paranhos, Ponta Porã e Sete Quedas.

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Ministério do Desenvolvimento Regional