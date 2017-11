Governador autoriza R$ 5,9 milhões para novas obras de asfalto e entrega cinco pontes em Iguatemi

Município recebeu ainda obras para ampliação da rede de saneamento e a reforma do prédio da Delegacia de Polícia Civil.

Campo Grande (MS) – Em visita ao município de Iguatemi, na tarde desta sexta-feira (24.11), o governador Reinaldo Azambuja também assinou autorização de licitação para as obras de drenagem e pavimentação de vias na Vila Rosa. Fez ainda a entrega de investimentos em saneamento, segurança e inaugurou a construção de cinco novas pontes de concreto construídas no município.

Recursos estaduais de R$ 5,9 milhões serão investidos nas obras autorizadas hoje. A previsão da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) é que a abertura da licitação seja feita no dia 18 de dezembro.

“Aqui nesse mesmo local eu fiz um compromisso com a população da Vila Rosa dizendo que faríamos a recuperação, drenagem e pavimentação. Agora autorizamos a licitação para início das obras para a cidade poder melhorar, os moradores terem ruas melhores para trafegar, um bairro melhor”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja.

Com investimentos de R$ 3,1 milhões, oriundos da Defesa Civil Nacional e do Estado, cinco pontes de concreto armado foram entregues à população, sobre os córregos Jaguarão, 1º de Julho/Guaíba, Régis Cuê, Floripa Cuê e 1º de Julho/São Paulo. As travessias irão garantir o acesso da população e o escoamento da produção do município.

“É uma alegria poder ter investido nas cinco pontes de concreto que entregamos hoje ao setor produtivo, pois além de uma obra de qualidade não precisa mais de manutenção como as de madeira”, destacou o governador, sobre a economia aos cofres municipais.

Na área de saneamento, foram entregues um poço tubular, um reservatório elevado de concreto armado, uma estação elevatória, 14.135 metros de rede de distribuição de água e 120 ligações domiciliares de água. Os recursos foram oriundos da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul).

“É muito bom quando você vê a realização de um planejamento e nós estamos conseguindo cumprir à risca tudo aquilo que foi planejado, seja na área da habitação, do saneamento, da infraestrutura, com parcerias saudáveis com os prefeitos”, lembrou o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli.

“O governador esteve aqui e se preocupou não só com o bairro Vila Rosa, mas com várias outras situações aqui da cidade, como a entrega de casas”, completou a prefeita Patrícia Nelli, sobre a parceria com a gestão estadual. Esse trabalho conjunto dará início também à construção de 26 casas pelo Programa Lote Urbanizado.

Ela enfatizou ainda a qualidade no projeto de asfaltamento do bairro Vila Rosa, onde serão investidos recursos em drenagem por conta das condições do solo, onde há várias minas de água. “Temos a responsabilidade de fazer uma obra com qualidade”, pontuou.

Segurança

Foi entregue a obra de reforma do prédio da Delegacia de Polícia Civil, onde recursos estaduais de R$ 513 garantiram a troca das instalações elétricas, hidráulicas, reforço nas celas, troca do piso, estacionamento ao público e uma série de outras melhorias para beneficiar funcionários e a população.

Por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), o governo firmou convênio com a prefeitura para repasse de recursos destinados à sinalização horizontal e vertical para garantir a segurança no trânsito das ruas centrais do município.

Estiveram presentes no evento de entrega das obras os secretários estaduais de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel (Segov), e Infraestrutura (Seinfra), Marcelo Miglioli; a deputada federal Teresa Cristina; os deputados estaduais Onevan de Matos, Beto Pereira e Mara Caseiro; e prefeitos de Sete Quedas, Tacuru, Naviraí, Japorã, Amambai e Eldorado.

Danúbia Burema e Silvio Andrade – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos. Edemir Rodrigues