Governador autoriza obra de readequação do Hospital de Caridade de Corumbá

Campo Grande (MS) – Mais investimentos para a saúde de Mato Grosso do Sul. Nesta terça-feira (11), o governador Reinaldo Azambuja vai autorizar o início da obra de adequação do Hospital de Caridade de Corumbá. O valor total do investimento, cronograma da obra e prazo para a conclusão serão anunciados durante cerimônia com autoridades e a população, marcada para às 18h no anfiteatro Salomão Baruki, da UFMS.

Reinaldo cumpre extensa agenda de trabalho nas cidades irmãs de Corumbá e Ladário para entregar benefícios à sociedade da região do Pantanal. Confira abaixo a sequência dos compromissos do governador.

Às 16h iniciam os trabalhos do chefe do Executivo Estadual em Ladário. Na sede da prefeitura, o governador entrega uma patrulha mecanizada para atender a agricultura familiar do município. O equipamento foi adquirido por meio de emenda parlamentar do então deputado federal Reinaldo Azambuja e do ex-senador Ruben Figueiró, pelo valor de R$ 140 mil.

Em Corumbá, às 17h40, será realizada entrevista coletiva com a imprensa. O local do atendimento é no anfiteatro Salomão Baruki da UFMS.

Na sequência tem início o evento de anúncio dos investimentos no Hospital de Caridade de Corumbá, às 18h, ainda no anfiteatro Salomão Baruki da UFMS.

Nessa mesma cerimônia será assinado contrato de empréstimo entre a Prefeitura de Corumbá e o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), para execução do Programa de Desenvolvimento Integrado (PDI), no valor de R$ 254 milhões (US$ 80 milhões).

Por último, ainda no anfiteatro da Universidade Federal, o governador entrega uma patrulha mecanizada para a agricultura familiar de Corumbá.

Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro

