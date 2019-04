Governador atende representantes do setor produtivo em seu gabinete na Expogrande 2019

Campo Grande (MS) – A terça-feira, dia 09, foi de agenda extensa para o governador Reinaldo Azambuja, que cumpriu expediente no gabinete itinerante do Governo do Estado na Expogrande 2019. Ele atendeu representantes do setor produtivo das cadeias da avicultura, suinocultura e ainda tratou de sanidade animal, dentre outras atividades.

Reinaldo ressaltou que um dos grandes desafios do governo para estimular o crescimento do setor produtivo é investir em logística de transporte para o escoamento da produção.

Acompanham o governador os secretários Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica) e Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômica, Produção e Agricultura Familiar).

