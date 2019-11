Governador assina carta de cooperação para fim da mortalidade materna

Campo Grande (MS) – Foi assinada, na manhã desta quarta-feira, dia 13, entre o Governo do Estado e a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), uma Carta de Cooperação para qualificação da atenção e a promoção da saúde da mulher e da criança.

Com custo zero para o governo estadual, este é primeiro acordo a ser firmado com a OPAS em Mato Grosso do Sul. Trata-se de um pacto pela eliminação da mortalidade materna, o que na visão do governador Reinaldo é um dos grandes desafios.

A sala de inteligência estratégica da gestão, com análise de dados em tempo real, irá possibilitar a tomada de decisões, conforme explicou o Secretário de Saúde Geraldo Resende.

A Secretaria de Estado de Saúde tem adotado várias estratégias para redução da mortalidade materna no Estado, como a reorganização da rede materno-infantil, com os Centros da Mulher que são referências para o pré-natal de alto risco nas sedes de microrregião e as parcerias, em especial, com a Associação De Ginecologia E Obstetrícia Do Estado De Mato Grosso Do Sul (SOGOMAT-SUL).

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)