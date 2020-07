Governo de MS assegura Campo Grande como sede da Liga das Nações de Vôlei em 2021

O governador Reinaldo Azambuja reiterou o compromisso do convênio firmado junto à CBV, via Federação Estadual de Voleibol (FVMS), com repasse de R$ 1,3 milhão de recursos próprios para a realização do evento. Além do Brasil, a FIVB confirmou a participação das seleções de Polônia (atual campeã do mundo), Bulgária e China.

“Estávamos apenas esperando a FIVB confirmar a remarcação da data, mas já tínhamos convicção de que Campo Grande continuaria como sede, pela seriedade em que conduzimos todas as tratativas e o planejamento junto aos dirigentes da CBV”, frisa o diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Marcelo Ferreira Miranda.

A edição 2020 do torneio mundial foi cancelada, no dia 8 de maio, pela FIVB em função do avanço da pandemia mundial do novo coronavírus (Covid-19). No Brasil, a etapa na Capital estava prevista para acontecer entre os dias 19 e 21 de junho, na fase de grupos masculina, com Brasil, Alemanha, Itália e Rússia em quadra. Além disso, a Liga marcaria a reabertura do Guanandizão.

“O adiamento para 2021 não alterou o processo de convênio da Liga das Nações, sendo que o governador Reinaldo Azambuja nos deu tranquilidade em relação ao recurso disponibilizado e, agora, temos certeza de que Mato Grosso do Sul será palco de um evento de proporção mundial”, acrescenta Miranda.

Para o presidente da FVMS, José Amâncio da Mota, o “Madrugada”, o comprometimento do Governo do Estado foi crucial para trazer a Liga das Nações. “Durante esse ano, o governador entusiasmou muito a realização deste evento e que infelizmente não pudemos realizar devido à pandemia. Mas, mesmo assim, manteve a intenção de sediar e dará aos sul-mato-grossenses a oportunidade de acompanhar uma competição dessa grandeza”.

A Cidade Morena voltará a receber a seleção verde e amarela após 17 anos. A última vez em que o selecionado tupiniquim esteve na Capital foi em 2004, quando derrotou Portugal pela Liga Mundial (hoje, Liga das Nações) em dois confrontos, ambos vencidos por três sets a zero.

Guanandizão

A expectativa é de que o ginásio Guanandizão, com mais de 90% das obras concluídas, seja entregue em agosto deste ano. O complexo esportivo estará apto a comportar aproximadamente 20 mil pessoas durante os três dias do torneio mundial em junho de 2021. A data de reinauguração, no entanto, ainda não está prevista, em razão da disseminação de Covid-19

Lucas Castro , Fundesporte

Fotos: Arquivo/FIVB (Capa), Chico Ribeiro (Interna)