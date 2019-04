Governador apoia “Justiça Presente”, em contrapartida pede celeridade para liberação de recursos do Funpen

Campo Grande (MS) – Representantes do Conselho Nacional de Justiça estiveram na Capital, nesta segunda-feira, dia 29, para apresentar e pedir a parceria do Tribunal de Justiça e do Governo do Estado na implantação do Projeto “Justiça Presente”.

Fruto de acordo de cooperação técnica, firmado entre o CNJ e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNDU), o projeto “Justiça Presente” engloba diversas práticas em busca da melhoria e do aperfeiçoamento do sistema carcerário brasileiro.

O Coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do CNJ, Juiz Luiz Geraldo Sant’ana Lanfredi detalhou o projeto que é composto por quatro eixos.

O governador Reinaldo Azambuja avalia o projeto como de extrema importância, porém pediu apoio do CNJ para liberação de recursos do Funpen (Fundo Penitenciário Nacional), através de projeto parados no Depen (Departamento Penitenciário Nacional)

Hoje o sistema carcerário em Mato Grosso do Sul conta com 44 unidades penais em 20 municípios, além de uma unidade de monitoramento virtual, que vigia 24 horas os mais de 1.600 presos com tornozeleiras.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)