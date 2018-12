Governador anuncia secretários para novo mandato com foco na eficiência da gestão pública

Campo Grande (MS) – Em entrevista concedida à imprensa nesta sexta-feira (28.12), o governador Reinaldo Azambuja anunciou o quadro de secretários estaduais da próxima gestão do Governo de Mato Grosso do Sul (2019/2022). Ao divulgar os nomes, ele afirmou que a equipe continuará o trabalho já realizado, focado na eficiência da gestão pública com resultados à sociedade.

Quatro novos nomes passam a integrar o primeiro escalão do Governo a partir do próximo ano: o vice-governador eleito, Murilo Zauith, chefiará a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra); o advogado tributarista, Felipe Mattos, comandará a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz); o deputado federal, Geraldo Resende, será o gestor da Secretaria de Estado de Saúde (SES); e o atual presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), Roberto Hashioka, ficará à frente da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD).

Os demais secretários permanecem nos cargos: Antônio Carlos Videira, na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp); Eduardo Riedel, na pasta de Governo e Gestão Estratégica (Segov); Elisa Cléia Nobre, na de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast); Jaime Verruck, no comando do Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro); e Maria Cecilia Amendola da Motta, na Secretaria de Estado de Educação (SED).

Ações e prioridades

Reinaldo Azambuja destacou durante o anúncio que o trabalho do novo secretariado será norteado por contratos de gestão. O modelo é utilizado em Mato Grosso do Sul desde 2015. “Vamos continuar com os contratos de gestão, pactuados em todo começo de ano, para termos um caminho para o cumprimento das ações. Nossas prioridades são as propostas apresentadas nas eleições de 2018”, ressaltou o governador.

“Nosso compromisso é grande com a sociedade. Vamos entregar cada vez mais políticas públicas e melhorias para atendimento em todas as áreas do Governo, principalmente nas prioritárias como saúde, educação e segurança pública”, completou Reinaldo Azambuja.

No setor da Saúde, o Governo tem como meta a estruturação da regionalização dos polos de saúde, com hospitais regionais em funcionamento em todas as regiões do Estado. Na Segurança Pública, o objetivo é dar continuidade a ações de blindagem da fronteira, em parceria com a União, e trabalhar pela redução dos crimes, já registrada em 2018.

Na Infraestrutura, Reinaldo Azambuja tem como prioridade a manutenção de investimentos nos setores de saneamento e habitação, além de foco em obras estruturantes e projetos de infraestrutura logística, como as rotas bioceânicas, consideradas fundamentais para o desenvolvimento da competitividade de Mato Grosso do Sul e do Centro-Oeste. Confira mais fotos.

Secretários

Confira a lista do quadro de secretários do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a partir de 1° de janeiro de 2019.

Antônio Carlos Videira – Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp);

Carlos Eduardo Girão – Controladoria-Geral do Estado (CGE-MS);

Eduardo Corrêa Riedel – Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov);

Elisa Cléia Pinheiro Rodrigues Nobre – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast);

Fabíola Marquetti Sanches Rahim – Procuradoria-Geral do Estado (PGE-MS);

Felipe Mattos de Lima Ribeiro – Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz);

Geraldo Resende Pereira – Secretaria de Estado de Saúde (SES);

Jaime Elias Verruck – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro);

Maria Cecilia Amendola da Motta – Secretaria de Estado de Educação (SED);

Murilo Zauith – Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra);

Roberto Hashioka – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD).

Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Edemir Rodrigues