Governador anuncia revitalização de uma das principais avenidas de Anastácio

Anastácio (MS) – Uma das principais vias urbanas de Anastácio, a Avenida Manoel Murtinho, será revitalizada pelo Governo do Estado. Nesta segunda-feira (8), durante agenda no município, o governador Reinaldo Azambuja anunciou a obra. Segundo ele, o projeto de restauração foi elaborado pela prefeitura e a obra será executada pelo Estado.

“Estamos construindo uma parceria a favor Anastácio. Autorizamos e vamos fazer a revitalização da Avenida Manoel Murtinho completa, da BR-262 até o frigorífico JBS, para recuperar e melhorar a qualidade da via pública. A população de Anastácio e de Aquidauana, que também passa por aqui, terá uma avenida recuperada e em melhores condições”, discursou Reinaldo.

O governador esteve em Anastácio para entregar uma patrulha mecanizada à agricultura familiar e participar das comemorações do 52º aniversário do município. Em entrevista à imprensa ele reforçou os compromissos do Governo do Estado com a cidade.

Reinaldo falou que irá reformar o polo esportivo e garantiu que vai construir uma ponte de concreto sobre o Rio Taquarussu, na MS-170. “Nesses dois anos e quatro meses que estamos governando o Estado, estamos construindo 82 pontes de concreto. São mais pontes em um mandato do que já foi construído em 40 anos de Mato Grosso do Sul”, lembrou.

Ele ainda falou de parcerias que vão beneficiar moradores de Aquidauana, a cidade irmã de Anastácio. “Vamos lançar o asfalto que liga Aquidauana, Camisão, Palmeiras e Piraputanga. Nos próximos dias abre a licitação. Temos também o compromisso com a pavimentação asfáltica da estrada que liga a BR-262 até o distrito de Taunay, obra que vai beneficiar moradores da região”, pontuou.

Patrulha mecanizada

Adquirida com recursos de emendas parlamentares do então deputado federal Reinaldo Azambuja e do ex-senador Ruben Figueiró, a patrulha mecanizada entregue para Anastácio vai beneficiar cerca de duas mil famílias que trabalham no campo. O equipamento é composto de um trator, grade aradora, grade niveladora, rotoencanteirador, distribuidor de calcário e uma pá carregadeira, com orçamento geral de R$ 161.239,00.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Anastácio, Elias Correia da Silva, a patrulha mecanizada será “importante instrumento” de auxílio ao “aumento da produção”, já que atualmente os pequenos produtores têm mão de obra “braçal”. “Estamos muito felizes”, confirmou.

Para Reinaldo, o Governo do Estado acredita no potencial do pequeno produtor, responsável por cultivar 70% do alimento que chega à mesa dos brasileiros. “Estamos fazendo a maior entrega da agricultura familiar de Mato Grosso do Sul. São mais de dois mil equipamentos entregues por meio de parceria do Governo do Estado e da bancada federal”, disse.

“Essas entregas que o Governo do Estado vêm fazendo de patrulha mecanizada no interior transformam a vida das comunidades que as recebem e ajuda a avançar os polos de agricultura familiar”, pontuou a vice-governadora Rose Modesto, que também esteve em Anastácio e depois, junto do governador Reinaldo Azambuja, seguiu para Dois Irmãos do Buriti para outra entrega de equipamentos. Ainda participaram da agenda os secretários Eduardo Riedel (Segov) e José Carlos Barbosa (Sejusp); o secretário adjunto da Semagro, Ricardo Senna; o diretor-presidente da Agraer, Enelvo Felini; os prefeitos de Anastácio, Nildo Albres, de Aquidauana, Odilon Ribeiro, e de Miranda, Marlene Bossay; e os deputados estaduais Beto Pereira, Felipe Orro e Rinaldo Modesto, além de vereadores e outras autoridades municipais.

Bruno Chaves e Silvio Andrade – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro

